馬江開民間能源會議 綠盟：核煤復辟，打壓綠能

2019-03-10 23:28

〔記者劉力仁／台北報導〕311福島核災八週年前夕，前總統馬英九成立的「馬英九基金會」跟前行政院長江宜樺成立的「長風基金會」，今天舉辦「2019民間能源會議」，綠色公民行動聯盟發聲明痛批，全場「核煤復辟，打壓綠能」，舊官僚們還要繼續阻礙台灣能源轉型嗎？請饒了台灣社會。

綠盟表示，本次會議的與談名單堪稱馬政府執政時代的舊官僚大集合，除了馬、江，還包括前能源政務委員梁啟源、前經濟部長杜紫軍、前行政院長毛治國、前環保署長魏國彥與前原能會主委蔡春鴻、煤核包商陳立誠等人。

會中馬英九不止主張既有老舊電廠要延役，核四要運轉，甚至提出比現在蔡政府更高的煤電40%發展目標。而燃煤發電包商陳立誠在會中否定溫室氣體與氣候變遷的影響，甚至說出「氣溫提高1.5度C會對人類有益」，反對減少燃煤發電。

這些前官僚與學者們高度主張「核煤基載」很重要，再生能源「不可行、會造成崩潰、技術不成熟、浪費錢」，無視國際上已從過去崇尚基載的觀念，轉向要求電力系統應加速增進其彈性調度能力與速度新趨勢，更別提許多企業與城市都制定再生能源百分百供應計劃。

在「核能發電」場次中，多位與會者淡化福島核災的影響，甚至說出「核災也不過如此」內容，無視日本社會至今絕大多數被迫疏散的民眾無法、也不願回鄉，六成日本民眾反對重新啟用核電。談到核廢料難題時，以「需要多溝通」、「這是政治問題」帶過，不提近八成民眾反對接受核廢料的問題。

綠盟批，馬政府一直是台灣能源轉型與再生能源發展的最大阻礙，主張再生能源昂貴、不穩定，不該大幅投入發展，甚至說出「核能是主角，再生能源是丑角」等離譜言論。這批「轉型阻擋者」已經浪費台灣8年，饒了台灣社會吧！

環保團體明天將在集思台大會議中心召開「民間能源會議」，分「記取福島核災的啟示」、「再生能源的發展」「從綠能假新聞談再生能源的未來」、「非核家園與能源轉型」等議程。

綠色公民行動聯盟將播映日本反核抗議活動影片、綠色和平公佈「福島核災八週年：輻射污染現況」，綠色消費基金會方儉於日本現場直播。媽媽監督核電廠聯盟徐光蓉教授作「福島災後的國際核電發展趨勢」專題演講。台大陳文山教授專題報告「不容再忽視斷層對核電廠的威脅」、詹順貴律師分析「核四啟封商轉」與「藉煤增核」公投案之合法性。

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