蔡英文出訪！外媒稱「你是我的彩紅」 網：辣遍南太友邦

2019-03-16 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文即將在21日出訪南太友邦，今天蔡英文貼出友邦媒體的相關報導，其中馬紹爾媒體以大大的文字寫著當地語言，「IAKWE」，意思是「你是我的彩虹」，可以看出南太友邦滿溢的熱情。

「各位辣台派，午安，週六是國際新聞時間」，蔡英文在臉書粉絲專頁表示，21日即將前往南太友邦，並貼出外交部整理的友邦媒體相關報導，內容包括帛琉《Island Times》指出，當地警方將全力協助、諾魯總統錄製影片歡迎我國到訪。

其中馬紹爾的報導中，右上角大大的「IAKWE」，這在馬紹爾語中的意思除了「你好」，還有另一層含義，「你是我的彩虹」，文字、影片充滿著溫暖，讓台灣民眾感受到南太友邦滿溢的熱情。

網友看見紛紛力挺，「辣台妹辣遍南太友邦」、「 我辣台我驕傲！蔡總統好棒」、「總統加油，辣台派永遠是妳強而有力的後盾」、「總統加油，辛苦了，台灣的外交處境艱難，需要的是總統勇往直前走出去」、「總統拼外交，我們心與你同在」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/