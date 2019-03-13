Super TaiRa聯盟搶6千億商機 蔡英文：軍民合作提升國防

2019-03-13 13:59

［記者許倬勛／桃園報導］蔡英文總統今上午出席由國家中山科學研究院與宏碁公司攜手成立的「第一屆超級台灣無線技術（ Super TaiRa ）國際論壇」活動，她說，在聯盟帶領下，號召國內產業聯手打國際盃，可以繼續開拓在工業4.0、物聯網、智慧城市以及雷達網的運用，深信台灣隊能繳出漂亮成績、震撼國際，搶攻全球物聯網無線傳輸六千億商機。

Super TaiRa具穿透障礙能力強、抗干擾能力佳、使用功率低、產品壽命長及成本低等優越特性，在物聯網及防救災等領域，有非常廣泛的應用價值，技術人員在現場示範Super TaiRa不需要經過任何中繼設備，穿越重重山脈阻隔，與位在雲林麥寮的人員做語音通信的強大功能。

蔡英文說，Super TaiRa這項世界頂尖的技術，是台灣本土通訊菁英的智慧結晶，尤其來自中科院累積幾十年的技術能量，Super TaiRa目前已在全球數十個國家進行商標註冊，期望這項本土自主的技術，能為台灣在全球物聯網領域爭取一席之地，並協助台灣的產業在國際上發光，攻取高毛利與高附加價值的各項商務。

蔡英文說，Super TaiRa代表台灣本土自主技術領先全球，源自中科院技轉之軍民通用技術，經宏碁公司發揚與應用，可以很具體的啟動整個未來台灣產業50年另一新發展，也相信台灣隊的實力會不斷的提升。

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