鞏固南太友邦 蔡總統月底訪帛琉、諾魯、馬紹爾群島

2019-03-12 10:22

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國近年對南太平洋大砸銀彈，美國等民主國家也都提出警訊，蔡英文總統也規劃月底出訪南太友邦帛琉、諾魯、馬紹爾群島，積極鞏固邦交。外交部次長徐斯儉今上午在總統府說明蔡總統此行安排，預計3月21日出發，3月28日返台，共計8天7夜。

徐斯儉表示，蔡總統將赴帛琉、諾魯進行國是訪問，然後前往馬紹爾群島出席太平洋婦女領袖會議並發表演說，原曾規劃訪問另一友邦吉里巴斯，但因期間吉國總統另前往斐濟訪問，將另期規劃。

台灣在南太平洋邦交國有6國，蔡總統在2017年10月出訪馬紹爾群島、吐瓦魯、索羅門群島等國，並過境美國檀香山及關島。蔡英文在過境檀香山期間，也與美智庫「東西中心」（East West Center）及「戰略暨國際研究中心（CSIS）太平洋論壇」學者公開座談。

台灣現有17個友邦中，近3分之1位於南太平洋，該外交區塊也是中國鎖定的對象，不過，總統這次預計訪問的3國與台灣關係深厚，其中諾魯也曾對中國態度強硬以對，未受北京金援攻勢的影響。

外交部進一步補充，台灣與太平洋友邦多年來透過醫療、農漁業、基礎建設及能力建構等合作計畫，和雙邊政要的互訪交流，關係友好緊密。加上彼此間南島文化的情感連結，未來將在此一基礎上，秉持「踏實外交」、互助互惠的精神，持續深化與各友邦邦誼。

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