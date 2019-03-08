做自己的女一！蔡英文霸氣宣言 網驚呼：又被辣到了

2019-03-08 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕今天是38婦女節，總統蔡英文在臉書為女性們加油，強調女性也能在自己的領域做自己的女一，有魄力的發言，讓網友看了直呼，「又被總統辣到了」。

「身為女性，活在世上你總是要面對不只一種雜音」，蔡英文在臉書粉絲專頁表示，女性要承受的刻板印象很多，在校被認為數理不好，工作後被要求化妝、穿窄裙，結了婚，工作、家庭兩頭燒，又容易被說沒用心在工作上，不過現在已是2019年，世界已經有了改變，在台灣也有越來越多的女性，在專業領域中突破性別的藩籬，締造出佳績。

不用被定義，女性在專業上堅持奮鬥，「你就是自己的女一」，蔡英文最後霸氣地說，「希望有一天大家叫我總統，而不是女總統。性別，不應該是評判個人表現的決定」。

網友看見紛紛回應，「總統太辣了～讚讚」、「最愛辣台妹！辣台妹加油」、「唯一支持辣台妹再辣四年」、「支持小英總統帶領台灣邁向獨立自主的道路」、「抗中護台唯一品牌，辣台妹蔡英文總統」、「我身為台灣女性，我很光榮！我也會努力教育我的下一代，讓他為身為台灣人而驕傲」。

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