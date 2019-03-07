民進黨417公告總統提名人

2019-03-07

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會昨通過二○二○年總統及區域立委提名初選時程。總統初選領表登記為三月十八日至廿二日，四月十七日中執會公告總統候選人提名名單。區域立委初選領表登記為三月廿五日至廿九日，五月廿二日中執會公告立委候選人提名名單。

民進黨主席卓榮泰會前被媒體問到總統初選時程提前，是否意在「卡賴（賴清德）」讓蔡英文總統得以順利代表黨參選？卓榮泰說，民進黨相關作業並沒有提前。卓榮泰也呼籲，有意願參選的民進黨同志，在考慮個人政治生涯規劃前，要把守護台灣的責任和總統勝選的大局，放在第一優先做考量，這種優先考量可以將格局放大，也讓社會大眾看見民進黨的改變、反省。

根據規劃，總統初選方面，三月廿七日中執會審查初選候選人資格；若有經協調退選者，提請中執會予以同意；若同額競選，則再提請中執會同意停辦民意調查。若有兩組以上人馬競爭黨內初選，則於四月十日執行總統初選民調。總統初選政見發表會為四月四日至四月九日；四月十七日公告黨內總統候選人提名名單。

區域立委初選方面，三月廿五日至廿九日初選領表，四月三日中執會審查候選人資格。四月廿二日至五月十七日執行立委初選民調；五月廿二日中執會公告立委候選人提名名單。

成立「大選提名策略小組」

因應選戰布局，中常會昨並成立「二○二○大選提名策略小組」，召集人為卓榮泰，成員為黨秘書長羅文嘉、行政院副院長陳其邁、台南市長黃偉哲、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、中常委黃承國、中常委陳茂松、新系人士劉維鈞。

對於三月十六日立委補選，為衝刺選情，黨中央十日將於新北舉辦造勢晚會，行政院長蘇貞昌等行政首長與黨內立委站台。十日下午也在台南舉辦造勢活動，前閣揆賴清德等到場。

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