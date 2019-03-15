蔡英文催票：讓製造假新聞的人得到警惕！

2019-03-15 20:44

〔記者李欣芳／台北報導〕4席立委補選將在明天投票，蔡英文總統今晚替民進黨候選人催票，她表示，這幾天文旦的話題引起不小的風波，但文旦沒有滯銷，也沒有被丟到水庫裡面，這兩個都是假消息、都是謠言。她強調，明天是台灣民主的重要時刻，「我們要讓製造假新聞的人得到警惕，我們要向全台灣的假新聞說不！」

這場補選，藍綠在台南市第2選區、新北市第3選區、彰化第1選區陷入激戰，至於金門縣民進黨沒有提名，蔡英文晚間在臉書發文，要台南的朋友，請支持民進黨候選人郭國文、彰化的朋友請支持民進黨候選人黃振彥、新北市三重區的朋友請支持民進黨候選人余天。

國民黨台南立委補選候選人謝龍介本月8日代表文旦農民和通路商簽約，當時中天電視大政治大爆卦採訪報導，果農郭新聰和陳姓農民受訪，抱怨去年823水災及文旦盛產導致價格受影響，陳姓農民驚爆有「200萬噸文旦倒入曾文水庫」，還說「天然災害補助都沒領到」；陳姓農民與謝龍介後來又更正為「200萬斤被倒」。

蔡英文今晚在臉書指出，她知道，麻豆的農民朋友受委屈了！根本沒有200萬斤的文旦被丟進水庫。如果真的有這種事，我一定會讓農委會主委下台！

她說，直到現在，都還沒看到炒作這個假新聞的候選人及媒體道歉。如果，說倒文旦的人當選了，下次選舉，就會有人說，有香蕉被倒進水庫、有蓮霧被倒進水庫、有芒果被倒進水庫。

蔡英文說，明天是台灣民主的重要時刻，我們要讓製造假新聞的人得到警惕，我們要向全台灣的假新聞說不！她認為打擊假新聞人人有責。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/