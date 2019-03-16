追思高俊明牧師 蔡總統：一定要守護台灣的民主自由

2019-03-16 12:24

〔記者蘇芳禾／台北報導〕蔡英文總統今天上午出席台灣基督長老教會前總幹事高俊明牧師追思會，蔡總統致詞時引用高俊明在獄中創作的詩歌「莿芭互火燒」表示，民主和自由現在遇到很大的挑戰，無論是外國的局勢變動，還是國內對民主價值和轉型正義的理解，都不能讓我們太樂觀，高牧師留下來的理念，會成為我們繼續打拚的動力，「一定要守護台灣的民主自由。」

台灣基督長老教會前總幹事高俊明牧師2月傍晚辭世，享耆壽90歲，於2月22日在高雄海埔教會舉行告別追思禮拜，前總統陳水扁、副總統陳建仁、總統府祕書長陳菊等到場追悼。今天則於台北濟南教會舉行追思會，場面莊嚴肅穆，蔡總統、陳菊都出席致詞。

陳菊致詞時表示，台灣基督長老教會1971年12月29日第一次發表「台灣基督長老教會對國是的聲明及建議」聲明，主張台灣人有權利決定自己的未來，人民自決權、國會改選；1973年在美國發表「台灣基督徒自決運動」，1977年發表第三次人權宣言，主張台灣建立一個新而獨立的國家，其中高俊明牧師在第三次人權宣言時，參與的很多、很深。

陳菊指出，1947年後的台灣是處在非常驚恐、風聲鶴唳的時刻，國民黨政權抓人時，施明德並沒被抓走，當時全台灣的媒體都說，若任何人敢協助叛亂者，將與叛亂者同罪。不過高俊明牧師卻因為自己的信用、對台灣的疼愛，敢在那個時候站出來，因為高俊明牧師的犧牲、付出，他也因此坐牢將近5年，台灣社會、台灣的歷史會感念他，謝謝他對台灣的付出，「他的堅定永遠留在台灣人心中。」

蔡總統表示，過去威權統治時代，高牧師不怕強權，帶領基督教長老教會公開發表宣言，關切台灣人權和前途，這需要很大的勇氣才做得到。40年前，美麗島事件發生的時候，高牧師明知危險，依然營救施明德先生，伸出援手，因為有高牧師，有台灣基督長老教會前輩的犧牲奉獻，台灣社會才能在長期的壓抑之後，有珍貴的台灣自由民主。

蔡總統說，民主和自由現在遇到很大的挑戰，無論是外國的局勢變動還是國內對民主價值和轉型正義的理解，都不能讓我們太樂觀，「高牧師留下來的理念，會成為我們繼續打拚的動力，就像牧師在獄中創作的詩歌，這個詩歌叫莿芭互火燒，歌詞說莿芭互火燒...，總是無燒去，我們要勇敢、堅定，一定要守護台灣的民主自由。」

1979年美麗島事件爆發後，國民黨政府展開大逮捕，夜半倉皇逃離義光教會樓上住處的施明德，展開大逃亡，長老教會牧師高俊明、教友黃昭輝與牙醫師張溫鷹等10人，因協助藏匿施明德或助其逃亡而遭判刑。

由於高俊明的牧師身分，引起梵諦岡關注，教宗若望保祿二世更曾派駐台特使探監，也因此讓台灣的人權受到國際關注。在獄中的高俊明以聖經中莿棘被火燒著卻沒有燒燬的「焚而不燬」精神，寫出「莿芭互火燒」這首聖詩，於2006年獲得金曲獎「傳統暨藝術音樂作品類」最佳作詞人獎座。

高俊明曾因施明德主導紅衫軍倒扁批施，後兩人和解，高向施道歉。施明德日前也出席高俊明的告別追思禮拜。

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