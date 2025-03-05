米津玄師為花滑動畫獻唱 MV邀請「滑冰王子」羽生結弦夢幻演出

日本知名創作歌手米津玄與冬奧金牌2連霸得主的「滑冰王子」羽生結弦，一起攜手演出花式滑冰動畫《金牌得主》片頭曲MV。（圖擷取自@reissuerecords 社群平台「X」）

2025/03/05 23:42

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本樂壇億級天王、知名創作歌手米津玄師為今年1月播出的花式滑冰動畫《金牌得主》（メダリスト）獻唱片頭曲〈BOW AND ARROW〉，今晚（5日）首度公開完整歌曲MV。許多粉絲驚喜發現，MV竟邀請到冬奧金牌2連霸得主的「滑冰王子」羽生結弦演出，相關消息立即成為網上熱門話題，

綜合日媒報導，漫畫家TSURUMAIKADA創作的《金牌得主》，講述擁有全日本錦標賽參賽經驗的男主角「明浦路司」，因緣際會擔任起滑冰俱樂部教練，指導有天賦的小學五年級女主角「結束祈」學習花式滑冰，2人一起往實現拿下「奧運金牌」為目標邁進。動畫年1月播出，吸引不少花式滑冰選手與粉絲關注。

請繼續往下閱讀...

報導指出，動畫公司邀請米津玄師為《金牌得主》獻唱片頭曲〈BOW AND ARROW〉，歌曲完整MV內5日在YouTube公開，影片以廣闊的天空為背景，米津玄師則以威嚴氣勢演唱節奏明快的歌曲，畫面中還驚喜出現連續摘下2屆冬奧花式滑冰男子金牌得主羽生結弦的身影。

只見羽生結弦在冰面上展現優美、充滿力量的滑冰動作，甚至完美地跳出花式滑冰高難度動作之一的「勾手四周跳」（4Lz），令粉絲驚豔。而羽生結弦也透過官方社群平台「X」（原推特）轉發與米津玄師攜手合作的MV影片，除了介紹自己在MV中出現的跳躍動作，還特別寫說演出時「伴隨著最強的音樂」。

事實上，羽生結弦本身相當熱愛看各類作品的動畫，他曾在YouTube透露自己有觀看這部《金牌得主》動畫，對於內容深有感觸，因為他自己也是從小開始學習花式滑冰。不過羽生結弦也吐槽，女主角學習跳躍速度太快，未料被不少粉絲反過來吐槽，指出他在現實中的比賽經歷與創造的歷史紀錄成績，遠比二次元動畫劇情來得誇張。

最強の楽曲と共に????????????



［Skating / Choreograph］

Hanyu Yuzuru

［Elements］

4Lz

3A

FSSp

4S+3T

CCSp

StSq

CCoSp https://t.co/ypmSEgQspV — 羽生結弦official_Staff 公式 （@YUZURUofficial_） March 5, 2025

由漫畫家TSURUMAIKADA創作的《金牌得主》，該作動畫在今年1月播出，吸引不少花式滑冰選手與粉絲關注。（圖擷取自@medalist_PR 社群平台「X」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法