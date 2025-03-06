傅崐萁赴港團員被中共抓走卻隱瞞不報 周軒列「大家該知道的5件事」

國民黨團總召傅崐萁。（記者廖振輝攝）

2025/03/06 00:27

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立法院黨團總召傅崐萁上月偷偷去香港參加旅展，本週三（5日）爆出同團有旅遊業者入境香港時被抓，遭中共關押，至今仍未獲釋，傅崐萁卻未通報相關單位，如今還切割被中方抓走的人。對此，政治工作者周軒列出台灣人看這整起事件應該知道的「5件事」。

周軒5日晚間在臉書發文，「跟著傅崐萁去香港，結果被香港政府押起來的，是一位陳姓女子。2月18日，傅崐萁一行入境香港時，她當場被港警帶走扣留。這位陳姓女子，遭香港方面指控在2000年洗錢1萬美元，因為是25年前的事，且1萬美元金額不多，所謂『洗錢』是香港警方的說法，是否真有『洗錢』目前不得而知。」

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「重點來了，陳姓女子任職於花蓮兆豐農場，家屬得知後透過地緣關係，向曾任花蓮縣藥師公會理事長的民眾黨立委林憶君求援，但陳女持續被關押。林憶君的老公，就是前花蓮縣政府文化局長，江躍辰醫師。而傅崐萁知道隨行的團員被港警抓走，回來卻沒有通報陸委會，好在陸委會的香港辦事處，早在第一時間就掌握有台灣人被港警抓捕，比林憶君反應還早，所以陸委會就順手把處理進度告訴林憶君，林再轉告家屬。而根據瞭解，當事人背景相當單純、非民進黨員，去宣傳花蓮觀光卻被港警莫名其妙逮捕。」

周軒接著指出，這整件事情，告訴大家5件事：「首先，傅崐萁去香港的時候，聲稱代表台灣中央政府，卻連他自己的團員，一個花蓮人都保護不了，花蓮人跟支持國民黨的看清楚了，你們的黨團總召就算去見到了王滬寧，也只能眼睜睜看著台灣人被抓走。第二，可能是因為怕講了丟臉，傅崐萁總召回來台灣之後，居然沒有告訴陸委會這件事情，到底是為什麼，還是有什麼不可告人的原因，不得而知。」

「第三，民眾黨跟傅崐萁徐榛蔚的花蓮王朝，其實都是有關係的，林憶君上個會期可以當國防外交委員會的召委，也是有跡可循的。第四這次總預算統刪，藍白合作把陸委會的業務費刪快一半，陸委會曾經示警，這樣搞下去，港澳辦公室都要關門，以後台灣人去港澳自求多福，沒想到今天馬上就用上了，最後是陸委會的香港辦公室第一時間掌握被抓走的陳小姐狀況，那個號稱跟香港多好的花蓮縣立委，還有兩岸一家親的民眾黨，都沒有辦法解決事情。第五，管你是不是民進黨，台灣人去香港，好自為之。」

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