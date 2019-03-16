不滿中國挺恐攻首腦！ 印媒：別再對台灣議題過度謹慎

2019-03-16 07:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國4度阻撓將穆罕默德軍（JeM）首腦阿茲哈（Masood Azhar）列入聯合國全球恐怖分子黑名單，引發印度輿論強烈不滿。印度主流報紙刊登社論批評北京政府，呼籲中國如果不尊重印度，那印度可以不要再過度謹慎地對待台灣、西藏和新疆等敏感議題。

印度主流媒體《印度時報》（Times of India）15日社論以「阿茲哈效應」（Masood Azhar effect）為題指出，中國有野心成為卓越的地緣政治大國，必須對全球共同利益做出重大貢獻，像是處理恐怖主義與強化區域安全，但中國作為巴基斯坦戰略贊助人的角色，中國做不到上述2點。

文中指出，北京與新德里打交道時遵循了一個奇怪的雙重標準，北京希望新德里以極其尊重的態度對待它所定義的核心利益，但中國卻同時扼殺了印度的核心利益。新德里可以不再過分謹慎對待台灣、西藏和新疆的敏感問題，除非中國尊重印度的「一個印度」（one-India）政策，印度才會尊重中國的「一個中國」原則。

社論提到，印度企業已經被排擠出中國，產生了630億美元的巨額貿易逆差，因此有足夠的空間來擠壓中國企業，不必擔心中國報復。印度傳統上對中國採取恭敬的政策，現在是時候擺脫這個自我強加的禁忌了。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/