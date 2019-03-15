產業創新成果亮眼 蔡總統：有打世界盃實力

2019-03-15 18:12

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天接見「2019年亞洲華人團體會議」與會僑領及代表時表示，5+2產業創新計畫已經創造了很多亮眼階段性成果，越來越多的國際廠商帶資金、技術投資台灣，不論無線傳輸或太空科技方面，台灣都有打世界盃的實力。

蔡總統今天在總統府接見與會僑領及代表。她致詞表示，感謝僑界積極的貢獻服務，凝聚了僑胞支持台灣的力量，也在國民外交上做了很多的努力。

總統說，這一陣子以來，台灣持續面對很多經濟及外交上的挑戰，像是全球經濟成長的趨緩，還有美中貿易衝突的變數。在這種全球局勢的變動下，她要感謝與會僑界領袖對台灣持續保持堅定的支持。

總統提到，政府近年來全力推動的「新南向政策」，就是要加深台灣和印太國家的交流，積極展開人才、教育、文化、觀光等多面向的合作，打造更堅實的夥伴關係。

總統指出，與會僑領長期在海外深耕發展，擁有深厚的國際人脈，政府也希望借重僑領們的力量，協助開啓和東協、南亞等國家更廣泛的對話，繼續共同創造區域的發展和繁榮。

總統說，在台灣，政府也繼續推動很多重要的計畫。產業發展的部分，「5+2產業創新計畫」已經創造了很多亮眼的階段性成果。越來越多國際廠商帶來資金、技術投資台灣，台灣不論是在無線傳輸、或是太空科技方面，也都已經有打進世界盃的實力。

最後，總統表示，政府在台灣努力，也感謝僑界朋友在海外和政府一起打拚。尤其與會僑領所打造的僑界支持網絡，是台灣能夠走向世界最重要的後盾。未來，政府希望與會僑界領袖能繼續把台灣的聲音帶往世界，讓台灣能夠勇敢自信、和世界同行。

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