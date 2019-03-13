世界第一新技術 蔡英文臉書高喊「台灣難波萬」

2019-03-13 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今日上午出席「第一屆超級台灣無線技術（ Super TaiRa ）國際論壇」活動，會後蔡英文特別在臉書向大眾分享這項「台灣難波萬」的技術，預估未來可以爭取6000億的商機，對台灣「拚經濟」的進展助益良多。

總統蔡英文今日用淺顯易懂的方式，透過臉書解釋台灣新的世界第一技術「Super TaiRa」，這項由中科院與宏碁合作研發的無線傳輸技術，除了可以「克服崇山峻嶺的地形和天候」之外，還有能夠防止駭客入侵的保密模組，應用價值廣泛。

蔡英文特別強調在5G時代來臨之下，「Super TaiRa」技術的關鍵性，預計可以「提升台灣在全球物聯網的影響力，爭取6000億的商機」、「讓台灣在全球高科技產業供應鏈中，成為無可取代的角色」，台灣在拚經濟的路上，又向前邁進了一大步。

網友看到後除了鼓勵蔡英文、為台灣加油打氣之外，也提醒蔡英文「要小心對岸偷技術」；還有網友開玩笑表示，6000億的商機，不知道要引進多少隻貓熊才比得過。

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