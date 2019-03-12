轉貼小英推特！安倍晉三中文發推：感謝台灣給我們勇氣

2019-03-12 17:37

〔記者蘇永耀／台北報導〕東日本大震災昨日屆滿8年，蔡英文總統在推特發文表達對受災者的慰問，日本首相安倍晉三今天也在推特回文表示感謝，強調台灣的支援帶來勇氣，他也再次向台灣許多老朋友表達誠摯的謝意。

蔡總統昨在推特發文紀念東日本大震災，距離東日本大地震已滿8週年。她要藉此機會，再次為罹難者祈福、對受災者誠心致上慰問。台灣為日本著想的心意，是「沒有時差」。

總統昨在推特用日文發文的時間，特別選在日本時間下午2點46分發文，也就是當年日本發生震災的時間，希望就此凸顯台日兩地對震災是相互感同身受，「沒有時差」。

安倍晉三今日也在於推特回中文表示感謝，強調台灣的支援帶給他們無比的勇氣，震災已經過去8年了，災區的復興工作正在切實地進行。謹藉此機會再次向台許多老朋友表達誠摯的謝意。

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