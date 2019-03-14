中國騰訊擬5月來台落地 陸委會：將反制中國對台圖謀

2019-03-14 20:03

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國OTT（影音串流平台）「騰訊視頻」傳出循「愛奇藝」模式，5月來台灣落地，國家通訊傳播委員會（NCC）明天將召集相關部會研商。陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會上表示，政府並未開放OTT落地，將與NCC、經濟部與文化部等相關機關共同嚴格把關，有效反制與因應中國對台圖謀。

邱垂正說，中國大陸的騰訊視頻將來台一事，陸委會十分關注，近日已掌握中國大陸廣電總局特別下達OTT業者應對外積極輸出的戰略，甚至第一站就指向台灣，陸委會將依照國安會的指導綱領與「兩岸人民關係條例」，會同NCC、經濟部、文化部等相關機關有效反制因應。

邱垂正指出，政府目前未開放OTT來台，但業者在台設立公司代為經銷等行為，也普遍被討論其適法性與相關管理措施，主管機關NCC也將一併瞭解，NCC與文化部明天將召開會議研議，陸委會也將與會。

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