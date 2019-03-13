不顧北京反對！ 美台共同聲援維吾爾

2019-03-13 18:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國迫害世界三大信仰，台灣本周則舉辦首屆印太地區宗教自由對話論壇。美國在台協會（AIT）今天轉發外交部推文，感謝台灣大力支持宗教自由，也表示美國將持續關切發生在新疆的可怕局面，共同聲援維吾爾族。

中國在新疆以「再教育營」囚禁百萬維吾爾族人，新疆自治區主席雪克來提·扎克爾昨天更在兩會上否認新疆存在集中營，還稱其為「寄宿學校」。除了新疆居民遭政府大規模監控與「集中營」管理，中國打壓藏傳佛教、禁止聖經流通等，使信仰自由權利在中國遭到嚴重侵蝕。

台灣外交部近日則大力聲援宗教受迫害情形，包括公開聲援西藏抗暴60年、誓言為新疆維吾爾族處境奮鬥、也引述美國宗教自由大使布朗巴克所言「中國為何害怕聖經？」，批評中國拆毀十字架暴行。

外交部在推特上直言，沒有人應該因種族或信仰受到迫害、拘禁或洗腦，台灣深切在乎這些苦痛，也將持續為促進人權與宗教自由努力。除了口號，外交部昨天宣布捐助100萬美元挹注「國際宗教自由基金」，也鼓勵各國捐輸，將相關資源用以推動全球宗教自由。

美台在宗教自由人權議題上並肩奮戰。美國不但派出宗教自由大使布朗巴克訪問台灣，也與台灣共同舉辦宗教自由區域論壇，強化聲援宗教自由的國際網絡。但布朗巴克訪台、聲援台灣李明哲案以及對中國的諸多談話，均踏到中國敏感神經。中國外交部與國台辦近日多次公開表示，堅決反對美國「插手中國內部事務」。

不過，即便中國反對，AIT在布朗巴克結束訪問之際，再次與台灣站在一起。

AIT今天轉發台灣外交部推文並說，美國持續關切發生在新疆的可怕局面，並表彰維吾爾族維權人士羅珊‧阿巴斯（Rushan Abbas）數十年來為族人發聲，向世人揭發中國政府打壓維吾爾族的真相。AIT特別提到，感謝台灣對宗教自由的大力支持，也在貼文末尾加上「#新疆、#迫害、#新疆再教育營、#維吾爾集中營、#勞改、#再教育營、#宗教自由」等關鍵字標籤。

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