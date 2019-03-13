質疑放任文旦滯銷假新聞 王定宇：NCC還有在呼吸嗎

2019-03-13 15:38

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南第2選區立委補選戰況激烈，國民黨候選人謝龍介被質疑配合特定電視台，刻意操作麻豆文旦滯銷，引發議論，受訪、聲稱200萬斤柚子丟水庫的陳姓農民，身份也遭網友起底，原來自己去年每台斤賣100元，卻唱衰地方特色產業，對此，立委王定宇抨擊，「韓導專業農夫臨演」事件又一樁，他罵主管的NCC還有在呼吸嗎？放任假新聞氾濫。

王定宇在臉書怒批，可以有不同立場，但新聞必須查證真偽，明知而去散佈謠言，刻意造神，沒有資格自稱媒體。

王定宇說，根據衛星廣播電視法，新聞報導必須去查證，這家電視台已是累犯，NCC卻都不管，尸位素餐，放任製造假新聞，令人氣憤。

王定宇說，陳姓農民身份也被網友起底，原來他去年在臉書賣文旦，1箱10台斤重1000元，等於每台斤有100元，卻大放厥詞，在特定電視台操作下，呼天搶地稱200萬斤丟水庫，真的「演很大」。

網友也後製圖片，譏諷這位農民，詛咒別人都去丟文旦，然後自己偷偷賣每台斤100，揶揄是韓導專業級農夫臨演。

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