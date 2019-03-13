中國侵門踏戶 註冊台灣網域名稱宣傳 31條

2019-03-13 05:54

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國侵門踏戶，註冊台灣的網域名稱，大剌剌宣傳「對台31項措施」，該網站內容不僅與中國國台辦最近推出「31條來了」APP相似度極高，且訊息也都引自國台辦管理的新聞網站「中國台灣網」。立委要求該網站應立刻關閉下架，「NCC不要睡著了」。國安官員表示，蔡總統11日已召開國家安全會議，提出7項指導綱領，NCC對該網站應審慎處理。

「關注31條」網站以「www.31t.tw」註冊網域名稱，該網站的標誌設計還刻意凸顯「31t.tw」。事實上，中國去年2月28日推出「惠台31條」後，「中國台灣網」即以「關注31條」製作專題，且也以「關注31條」註冊臉書對台宣傳，不過，截至目前為止僅有498人按讚、556人追蹤。

「關注31條」12日的首頁兩則重點訊息，包括中國全國政協委員張澤熙建議北京把台灣中南部、農漁會列交流重點，以及中國福建省泉州市對台胞台企「減稅降費」宣傳，與31條APP的推薦新聞一樣。而31條APP以名為「融融」的大貓熊作為「代言人」，並在中國人大與政協「兩會」期間推出「『融融』看兩會」專題，「關注31條」也有同樣的內容。

台灣網路資訊中心（TWNIC）表示，該網址是由美國的網域註冊商GoDaddy代為申請註冊，網域使用期間為2018年3月20日到2020年3月20日。TWNIC只負責管理網域名稱，對於網頁內容沒有公權力審核監管。

民進黨立委林俊憲指出，中國利用台灣的法律漏洞與民主自由的脆弱，對台全面滲透統戰。美國與歐洲已對中國的各種網路電子戰加強防備，彷彿只有台灣沒有知覺，還有特定的政黨與媒體為中國幫腔，NCC不能再視若無睹、繼續裝睡。

民進黨立委賴瑞隆也呼籲，NCC要硬起來，立刻關閉該網站，否則未來中國會更加肆無忌憚滲透與入侵，威脅台灣的民主自由與國家安全。中國的「銳實力」已讓歐美等國高度警覺，台灣身處在惡鄰中國旁，更應保持高度戒備。

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