柯Ｐ選不選2020 中方猛問台青看法

2019-03-02

要台青論述柯參選可能性

〔記者鍾麗華、葛祐豪／綜合報導〕台北市長柯文哲連任後，國內外行程大爆滿，對是否參選總統卻始終未鬆口，連中國方面都甚為關切，不僅透過多個對台管道打聽，連最近招募台灣青年學子舉辦工作坊，還要台青在報名時論述「柯文哲參選可能性有多大？」據傳，中國台辦系統希望柯文哲參選二○二○，好打擊已宣布競選連任的蔡英文總統，並迫使國民黨能徵召高雄市長韓國瑜對壘。

柯：我和韓都是極端政治

柯文哲昨天應邀在高雄演講時也提到，他和韓國瑜能影響台灣政治，網路力量佔了很大因素，有誰能料想到他們首次投入市長選舉，幾個月後能勝選？就像氣候有極端氣候一樣，這是「極端政治」。

柯文哲也說，去年韓流讓他大開眼界，韓國瑜只用五十天，網路聲量就超越他。但柯也強調，台灣是淺碟政治，網路世界興起後，讓台灣成為極端政治，變得不穩定。

柯文哲昨天應邀到漢王洲際飯店演講「企業文化—從醫師之路到台北市長」，現場湧入四、五百人，多為南部商界、醫界及藝文界人士。

柯文哲談到二○一四年選舉文化的改變，強調台灣二十至二十九歲的年輕人，以前投票率從未超過五十％，為何二○一四年會出來投票？「因為你講的跟做的，跟以前的人不一樣」。

演講結束後，開放民眾提問，有人問他到底要不要選總統？柯文哲實問虛答說，台灣真正要改變的是政治文化，而不是誰去當總統，如果無法改變台灣政治文化，誰當總統都沒有用。

柯文哲強調，他認為慈濟證嚴法師比做一個總統，對台灣影響更大，不管是慈濟還是佛光山，都比總統影響更遠，還影響到海外。

柯文哲不願言明是否參選總統，中國方面也多方透過管道探詢，以掌握台灣選情趨勢。由於柯的支持者向以年輕族群為主，這次中國也藉南京大學舉辦「第七屆兩岸青年種子工作坊」招募台青之際，趁機聆聽台青對柯參選的觀察。

台辦也關切對韓流的看法

事實上，中方不僅關心柯文哲參選，也要報名的台青回答「誰會代表國民兩黨參加二○二○年台灣總統大選？」「誰將在二○二○年獲勝？」也問及去年九合一選舉，國民黨的韓國瑜勝出，打破民進黨在高雄連續二十年執政的神話，對此如何看待？

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