中國「31條來了」APP台灣人不捧場 網譏「配色像維尼」

2019-03-06 13:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國研發名為「31條來了」的APP上週三上架，該款APP宣稱能集中展示目前中國25個省區市在內的72個地方落實31條的實施細則。不過，「31條來了」上架至今已滿一週，但生意超清淡，台灣民眾並不捧場，至今GooglePlay顯示的下載數僅超過500次，APP上引自「中國台灣網」前10新聞，點閱率也僅300到500而已。有網友在評分與評論說，「APP的配色和小熊維尼一樣」、「洗腦、思想滲透」。

中國國台辦2月27日上午公布對台措施實施成果，並宣布由海峽兩岸互聯網交流委員會推出名稱為「31條來了」的應用程式（APP）上架，不過，實際透過中國的騰訊應用寶、百度手機應用、小米應用商店等中國大陸著名手機應用程式平台搜尋，並無法找到這款APP。

陸委會日前發新聞稿表示，國台辦改變宣導方式，推出「31條APP」及「受惠」樣版，意圖誇大實施成效，反而凸顯其「惠台」名不副實，並呼籲籲國台辦與其大張旗鼓辦宣傳，不如多做實事，確確實實改善台商、台生等在陸待遇，保障其應有的權益及人身安全。

此外，中國現正召開「兩會」，中國的發改委昨公布的《關於2018年國民經濟和社會發展計畫執行情況與2019年國民經濟和社會發展計畫草案的報告》中，也提到31條措施。

根據該報告，今年會「擴大海峽兩岸交流合作、深化兩岸融合發展，持續落實促進兩岸經濟文化交流合作的31條措施，推出更多惠及台灣同胞的政策措施，為台胞、台企在大陸實現更好發展創造條件。」

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