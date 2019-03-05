韓宣布訪中 國台辦祭九二共識框架

2019-03-05

〔記者呂伊萱、王榮祥／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨宣布三月將訪問港澳、深圳和廈門，強調不會碰中央權責。不過中國國台辦立即設置前提強調，「歡迎並支持在『九二共識』基礎上，開展兩岸城市交流合作」。陸委會強調，若預設前提就是政治操作；政府向來支持兩岸對等尊嚴、符合規範、不設前提的往來，將提供高雄市政府必要協助，做好接待安排。

韓︰不會碰中央權責

高雄市政府兩岸小組昨天召開首次會議，市長兼召集人韓國瑜在會中宣布，將於三月廿二至廿八日赴香港、澳門、深圳及廈門訪問。韓國瑜強調，重心會放在民生經濟，將進行經貿交流並爭取合作機會，也特別允諾會遵照陸委會相關規定，不會碰中央權責。

韓國瑜透露，希望經濟性質越強越好、政治性越低越好，除期待農漁業與觀光有收穫，也期待兩邊年輕人有更多交流機會，會配合中央新南向政策推行南南（東南亞與中國南方）合作，不會將雞蛋放在一個籃子。

中國國台辦稍晚透過書面新聞稿發布韓國瑜訪問訊息。國台辦提到韓國瑜將率參訪團到港澳、深圳和廈門等四個地點參訪，接著強調「我們歡迎並支持在『九二共識』基礎上，開展兩岸城市交流合作，共同增進兩岸同胞利益福祉」。

陸委會則表示，感謝韓國瑜市長尊重與協同中央和地方現行體制及兩岸交流往來法規。陸委會說，政府將針對高雄市政府此次赴陸提供必要協助，特別是陸委會駐港澳單位，將會做好妥適的接待安排，預祝韓市長團隊赴陸城市交流順利成功。

同時，對於國台辦重提「九二共識」，陸委會發言人邱垂正也重申，政府願意與地方政府共同攜手拚經濟、增進民眾福祉，支持兩岸「對等尊嚴、符合規範、不涉任何前提」的交流往來。邱垂正指出，城市交流不應該預設前提，如果預設前提就是政治操作，我方期待兩岸進行健康、有序的正常交流，如此方能永續發展。

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