蘇貞昌：發大財很好 但若有統戰目的就要小心

2019-03-12 11:54

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院長蘇貞昌今表示，「發大財」絕對是很好的事，但根據相關報告及資料顯示，中國的「九二共識台灣方案」，是從內部分化、滲透，外部則以經濟利益全面覆蓋，針對農產品外銷，一項一項來看都很好，但若從整體評估，就會懷疑中共居心叵測，如果「發大財」的背後是統戰目的，我們就要小心。

蘇貞昌今赴立法院進行施政報告並備詢，民進黨立委劉世芳質詢時，以「發大財 vs. 經濟統戰」為題詢問，指不同黨籍的地方首長都想要外銷農產品以解決台灣農民困境，最近很奇特，高雄市長韓國瑜從中國拿到很多訂單，包括農水產品都有，怪的是這訂單怎麼這麼快拿到，被懷疑是否有經濟統戰目的？

劉世芳質疑，「發大財」與「政治統戰」的關聯，關鍵是否在九二共識？

對此，蘇貞昌表示，發大財絕對是很好的事情，但如果你要賺人家的利息，結果反而連本金都被拐走，那顯然得不償失，以前台灣流行「跟會」，利息很高危險性就很高，表示快倒了，這是老一代的經驗。

蘇貞昌說，蔡總統昨主持國安會議，從相關報告資料明顯看出，中國今年1月2日習近平發表告台灣同胞書時特別指出，九二共識就是一個中國，是統一進程，其台灣方案內包含各種層面，包括宗教、寺廟都做，面面俱到，從台灣內部進行分化、滲透，外部用利益全面覆蓋，所以蔡總統才會提出7點對應方案。

蘇貞昌指出，最近這段時間，中國常針對某特定人、特定地方，提出特定方案，還指定只能這樣往來，從中可看出中國利用經濟特別塑造拿到利益的印象，有的速度特別快，有的只針對特定人士，一件件看起來好像很好，但整體看來感覺居心叵測，地方拚經濟中央都支持，但背後如果有統戰目的，我們就要小心。

劉世芳也說，拚經濟不分藍綠，但是如果中國利用政治利益，利誘地方政府換取政治性採購，其實就陷入經濟統戰之內，我們不能不小心。

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