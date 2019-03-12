韓國瑜拋「自經區」 蘇貞昌：恐被認定是中資共犯

2019-03-12 09:38

〔記者謝君臨／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前拋出要讓高雄成為自經區，國民黨立委群起追捧；對此，行政院長蘇貞昌今強調此舉有「4個不可行」，指中美貿易戰仍在進行，中國可以透過此方式，到台灣繞一圈，變成台灣製造出口，最後對台灣最不利，甚至還會被當成是中國一起的共犯。

蘇貞昌今天上午赴立法院接受立委質詢，在步入議場前接受媒體訪問，對於蔡總統召開國安會議、高雄市長韓國瑜拋出要讓高雄成為自經區、自中國引進貓熊至高雄、雙北市垃圾袋共用並降價，以及酒駕防制等議題發表看法。

針對自經區議題 蘇貞昌強調「4個不可行」

針對自經區議題，蘇貞昌強調有「4個不可行」；首先，國民黨於馬英九執政時，曾經想要推「自經區」，當時立院國民黨占多數，還是通不過；其次，有區內、區外不公平情況，這對國家整體而言顯然不妥當。

第三，中美貿易戰還在進行，中國可以用這種方式，到台灣繞一圈，變成台灣製造出去，最後對台灣最是不利，甚至還被當成是跟中國一起的共犯；最後，現今全世界對相關國際組織監督檢視機制，都對租稅的不公平競爭越來越要求嚴格，台灣如果有相關機制被認為是這個樣子的話，反而是對台灣不利。

蘇貞昌強調，這種做法並不符合現在國際整體經濟、自由競爭的情勢，台灣最好的是改善自己的競爭體制，加強各個面向，這才是對台灣最有利的。

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