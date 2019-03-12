選舉到「打恐共牌」？ 蘇貞昌：完全不是

2019-03-12 09:35

〔記者謝君臨／台北報導〕為有效因應及反制中國「一國兩制台灣方案」對我國安全的巨大挑戰，總統蔡英文昨召開國安會議，對於如何有效反制中國吸收我方人員，行政院長蘇貞昌表示，中國從各方面滲透、分化、打擊、圍堵台灣，台灣必須團結力量，防止一步一步進入中國的「九二共識台灣方案」進程，最終要統一台灣。

蘇貞昌今天上午赴立法院接受立委質詢，在步入議場前接受媒體訪問，對於蔡總統召開國安會議、高雄市長韓國瑜拋出要讓高雄成為自經區、自中國引進貓熊至高雄、雙北市垃圾袋共用並降價，以及酒駕防制等議題發表看法。

對於如何有效反制中國吸收我方人員，蘇貞昌指出，中國已啟動「九二共識台灣方案」，從各方面滲透、分化、打擊、圍堵台灣，所以總統特別召開國安會議，台灣必須團結力量，防止一步一步進入中國「九二共識台灣方案」進程，最後要統一台灣。

被問到是否因選舉要到了，所以才「打恐共牌」？蘇貞昌駁斥，強調「完全不是」，台灣是主權獨立的國家，唯獨中國不放棄武力對付台灣，且已啟動「台灣方案」，所以我們一定要加倍小心，更珍惜台灣自由民主開放。從各方面我們都必須提高警覺，因為有想要併吞台灣的敵國，無所不用其極。

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