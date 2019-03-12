新北垃圾袋政策「昨是今非」？ 蘇貞昌：樂見好政見實行

2019-03-12 09:59

〔記者謝君臨／台北報導〕新北市專用垃圾袋降價議題，在去年底市長選舉時藍、綠爭辯交鋒，當時民進黨蘇貞昌主張比照台北市價格降價，但國民黨侯友宜以債留子孫反對，但昨在雙北市長「柯侯會」後，宣布從5月1日起，雙北垃圾袋價格一致且可互用；對此，行政院長蘇貞昌表示，很高興好的政見大家願意來做。

蘇貞昌今天上午赴立法院接受立委質詢，在步入議場前接受媒體訪問，對於蔡總統召開國安會議、高雄市長韓國瑜拋出要讓高雄成為自經區、自中國引進貓熊至高雄、雙北市垃圾袋共用並降價，以及酒駕防制等議題發表看法。

針對媒體提問，新北市長侯友宜推動雙北共用垃圾袋、降價，與蘇過往選舉政策雷同時，蘇貞昌表示，他在選新北市長時，提出政見100多頁，1萬8000多字，現在看到侯市長一個一個在做，很高興好的政見大家願意來做，包括像中角的衝浪基地，以及新北垃圾袋降價。

蘇貞昌指出，對於新北市垃圾袋價將，當時都說不可行，那現在包括對於失業勞工子女的教育補助，也都要做，他覺得好的政見大家願意來做，讓新北市民得到好的照顧，這是應該的，他也相當支持。

至於酒駕防制協會呼籲，政府不應任用酒駕前科者為官員，蘇貞昌重申對酒駕零忍容政策，強調應該從各面向來防止酒駕，所以他才會下令，酒店的泊車小弟，如果還給醉客拿著鑰匙開著車子出去，都應該要有責任，至於立法要怎麼規範，尊重立法院。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/