新北垃圾袋降價 民進黨市議員諷「蘇規侯隨」

2019-03-11 20:39

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今天宣布專用垃圾袋將降價，與台北市一致。新北市議會民進黨團總召集人何博文嘲諷說，垃圾袋降價是行政院長蘇貞昌去年競選新北市長的政見，侯市府說做不到，現在不僅「打臉自己」，更是「蘇規侯隨」。

何博文表示，議會審查今年度預算時，民進黨團堅持降價幅度應與台北市相同，但市府以財政因素為由拖延，並堅稱須等待審計部決算出爐後再作考量，環保局也以垃圾處理費用過高等理由反對降價，黨團努力爭取每公升降低0.02元，雙北市長會面之後，侯友宜總算「從善如流」，每公升降低0.04元。

何博文質疑，對市民有利的政策，為何拖延至今？在預算協商審議時，民進黨團要求降價一次到位，始終未果，難道因為垃圾袋降價是蘇貞昌參選新北市長的政見，侯友宜考量政治因素，不願意推動，如今新北市垃圾袋降價政策確定，並全面比照北市，市府不僅是「打臉自己」，更是「蘇規侯隨」。

何博文說，雖然政策推動比預期晚了1個月，「但遲到總比不到好」。

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