黨內初選傳「滅王計畫」 朱立倫：不會有不尊敬王院長的作法

2019-03-12 11:24

〔記者周湘芸／新北報導〕前新北市長朱立倫今早到三重車路頭街陪同新北市第3選區立委補選（三重）國民黨候選人鄭世維拜票，談到國民黨內「滅王計畫」傳聞，他也澄清，「絕對不會有任何對王院長不敬的作法。」

朱立倫今出席掃街活動，被問到國民黨黨內初選傳出「滅王計畫」聲浪，他表示，前立法院長王金平是黨內的大老，也是非常重要的長輩、領導人之一，相信大家都很尊重他，所以這次不管怎樣，這只是個過程，最後我們還是全黨要團結在一起，絕對不會有任何對王不敬的作法。

但面對王金平近日接受專訪說「如果我拜託韓國瑜的話，他就不會投朱立倫這一票」，朱則表示，「王院長是我們的前輩、長輩，那我們尊重他。」

被媒體問到如何解讀高雄市長韓國瑜昨天承諾會做滿4年，卻又沒有完全把話說死，朱立倫指出，韓國瑜是國民黨最重要的資產，也是大家努力學習的指標，而目前最重要最重要的目標，就是讓鄭世維在3月16日能夠順利當選。

此外，談到近日傳出國民黨主席吳敦義陣營可能徵召鴻海董事長郭台銘角逐2020，朱也笑說「郭董事長不是國民黨籍吧！」

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