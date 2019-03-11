國民黨總統初選》朱衝立委補選 也衝人氣

2019-03-11

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨二○二○總統初選，前新北市長朱立倫、前立法院長王金平相繼宣布參選，目前呈現「朱王對決」態勢，七成民調、三成黨員投票將是出線關鍵。朱陣營現階段以立委補選輔選為主，一方面為黨內同志拉抬，爭取黨員支持；一方面也衝個人人氣拉高民調，雙管齊下。

國民黨總統初選遊戲規則敲定採「七成民調、三成黨員投票」，並規劃四月進行公告、五月受理登記完成連署、六月進行初選產生候選人、七月全代會提名，朱立倫近期除接受媒體採訪、上節目外，也屢屢出現在立委補選場合，幫黨內同志拉抬選情。

朱陣營人士表示，距離立委補選投票不到一週，補選是當務之急，現階段朱也都以輔選為主，全力衝刺，先幫黨把立委補選這一仗打好。朱是八年新北市長，已去三重站台輔選好幾次，其他三個選區都有安排去拉抬黨內同志，四個選區都會兼顧，不會偏廢。

朱陣營也指出，朱立倫已經訪問過美西，聚焦新經濟面向，朱雖表示在正式被提名後，有需要的話會訪問美國華府，但現階段仍會以在國內為主，沒有出國訪問的規劃。

對於黨員投票，一名黨務人士認為，國民黨員近幾年新陳代謝高，黨員不容易掌握，就像過去王金平與前總統馬英九競逐黨主席時，當時的黨務系統立場偏向挺王，但最後仍是馬勝出，顯示黨員自主性高，並不是黨部主委說了算。

一名國民黨青壯派立委觀察，朱立倫確實在民調上領先，初選出線機率大，但相較於他未來可能的競爭對手，朱現在沒有任何公職，曝光度較少；而台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜將分別在三月下旬、四月上旬訪問美東，政治性高有話題，容易炒熱氣勢，但朱之前到美西訪問較不政治性，外界關切較少，造成朱的民調支持度雖不低，只是持平。

聲勢若未能突破 即使出線也有隱憂

這名立委分析，朱立倫聲勢拉抬不起來，就是現在基層高呼要徵召韓國瑜原因之一，就算朱成功出線，一旦民調沒有起色，就會有徵召韓的變數，維持平盤就是朱是否能選總統的隱憂。如何讓朱有話題、聲勢能夠起飛，「造勢」會是重要課題。

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