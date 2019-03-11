國民黨總統初選》王陸海空備戰 拔朱地盤

2019-03-11

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委、前立法院長王金平七日正式宣布參選總統後，目前黨內「勁敵」首推前新北市長朱立倫。王陣營指出，陸海空等三軍皆已備戰，尤其王金平近二十年的國會議長資歷，讓他具備全國性人際網絡與動員力，「陸軍」以縣市為單位，主要由現任或卸任立委擔任「頭人」來集結後援會，就算是朱立倫過去執政的桃園、新北也不會放棄，將展開拔樁攻勢。

發揮基層優勢 拋議題拉抬網路聲量

國民黨總統初選遊戲規則敲定採「七成民調、三成黨員投票」，民調的高低將成為黨內初選能否勝出的重要關鍵。因此，王陣營將強化「空軍」戰力，全面拉抬王金平的聲勢，轉化並衝高民調支持度。

王金平幕僚指出，團隊擅長基層組織戰，「陸軍」戰力已陸續歸隊，外界雖認為王金平長年在立院，但王除了熟識區域立委外，也經常協助縣市正副議長、派系協調，即使是朱立倫曾執政的桃園、新北也不例外，將展開拔樁攻勢，發揮王在基層組織的優勢。

至於空戰部分，王金平陣營將特別著力提升「空軍」戰力，邀集學者組成智囊團、招募年輕人，要持續拋出政策議題引發關注，從臉書、官方LINE全面出擊。

幕僚說明，已邀集各領域學者組成智囊團，進而逐步拋出政見討論，促進社會共識，並運用王金平錄製的短片、趣味圖文及小故事等年輕人接受度高的方式，透過經營多時的臉書「台灣公道伯王金平」與甫啟動的LINE官方帳號向外發散，讓年輕人逐漸認識王金平，進而提高支持度，團隊也會持續延攬年輕人，力求活潑、年輕化。

此外，頂著耶魯大學碩士、紐約大學博士光環、二○一五年獲十大傑出青年的知名鋼琴家黃凱盈，她在王金平宣布參選當天，上台介紹競選LOGO，表現吸睛，也會加入王的團隊，主打「年輕化」選戰。

幕僚賣關子說，還不確定黃凱盈後續角色。黃凱盈雖是音樂高材生，但她積極投入藝術推廣與國際音樂交流，足跡遍佈泰國、突尼西亞等國，也深入台灣偏鄉，更曾在緬甸舉辦緬甸國際音樂節，邀到翁山蘇姬共同參與，經歷不凡。

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