台南立委補選打總統牌 無黨籍陳筱諭：民眾才是大人

2019-03-11 17:37

〔記者楊金城、萬于甄／台南報導〕台南市第二選區立委補選選情激烈，藍綠陣營今分別請出前總統馬英九、現任總統蔡英文兩張「總統牌」助選；夾縫中的無黨籍候選人陳筱諭今天出動車隊大遊行，她譏諷說，藍綠的「大人」為了選舉才會到選區，平常看不到人，其實「基層民眾才是大人」，她有「在地挺在地」、「基層拚高層」，一步一腳印衝出鄉親支持。下午她由鄉親「大人」相挺出動車隊大遊行掃街拜票。

陳筱諭的媽媽、前南市議員郭秀珠全程陪同，帶領行動競選總部板車、青年軍和50多輛支持者的車輛加入「陳筱諭大勝利」車隊，在善化、安定、新市掃街；隊伍中還有國民黨員參加，還笑稱不怕被開除黨籍；沿途也有不少選民開心地向陳筱諭回比出五號手勢，加油打氣。

陳筱諭諷刺說，藍綠今請來「總統級」的「大人」出來助選，民進黨郭國文沒有「大人」相陪就走不出去，所謂「大人」也是選民一票一票投出來才變成「大人」，事實上選民才是「大人」。

陳筱諭說，她以「在地挺在地」、「基層拚高層」，靠著自己一步一腳印爭取鄉親的支持，像她在昨晚新化區千人徒步大遊行，基層民眾熱情回應，鄉親選民每人都是我的「大人」。

陳筱諭並重申當選立委，將捐出一半薪水補助第二選區偏鄉弱勢鄉親的急難求助和國小學童升學使用，這是她對故鄉的承諾。

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