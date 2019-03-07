台南市立委補選戰況激烈 脫黨參選的陳筱諭哭了

2019-03-07 17:13

〔記者楊金城／台南報導〕台南市第二選區立委補選選情激烈，自稱「最強村姑」的無黨籍候選人陳筱諭也無法再堅強，想到委屈忍不住哭了，她泣訴，今天參加公辦立委政見發表會時被「消音」，在楠西的競選看板被人惡意鋸斷，網路上還有人造謠對她散布棄保，一連串打擊讓她說為何選舉出奧步要選成這樣？

下午，陳筱諭回到麻豆向鄉親泣訴，她說，她一個年輕人只是想站出來幫鄉親們做事，團隊一步一腳印爭取選民支持，她的雙親前麻豆鎮長陳彰茂、前南市議員郭秀珠長期以來都以無黨籍經營地方，没想到政黨在選舉時會這麼可怕，看到基層這麼多鄉親站出來支持她，奧步就出籠。

陳筱諭出示近來在網路上出現攻擊她的留言圖卡，散布「支持陳筱瑜，就是支持謝龍介」、「綠營大團結、棄魚保郭救台灣」等言論，企圖影響她的選情。

陳筱諭泣訴說：「她不知道，為什麼選舉要選成這樣？」她還說，不知道接下來的8天還會再遭受什麼攻擊，但她為了支持她的鄉親會勇敢走下去。一旁前市議員郭秀珠也為女兒受委屈傷心，一起掉淚。

陳筱諭的律師陳世勳指出，用圖像或文字散布陳筱諭不會當選的謠言，已觸犯選罷法第104條意圖使人不當選，刑責5年以下有期徒刑。陳筱諭說，再有謠言暗地操作棄保，一定蒐集證據提告。

南市第二選區立委補選結果影響明年總統大選氣勢，民進黨有輸不得壓力，前行政院長賴清德今天第十天卯勁輔選，又陪民進黨候選人郭國文車隊掃街拜票，他就一直強調這場立委補選是「藍綠對決」，籲鄉親集中選票支持郭國文，不希望選戰變成「三腳督」局面。

對坊間傳出發動棄保，國民黨候選人謝龍介表示，發動棄保效應，當然對選局有影響，但並不要緊，台南人才是政黨的父親，要投給誰是鄉親決定，不是政黨來決定。

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