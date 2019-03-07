台南立委補選》電視政見發表 陳筱諭開口唱「勇敢」

2019-03-07 11:27

［記者劉婉君／台南報導］台南市第2選舉區立委補選今天上午舉行電視政見發表會，無黨籍候選人陳筱諭批評民進黨連一個公平機會都不給她，提出特赦陳水扁等7大政見，雖然一度遇到聲音被訊號干擾，她仍鎮定繼續發表，最後並開口高唱五月天的「勇敢」，表達3個多月來的心情，「我非常勇敢，希望選民也為我勇敢。」

陳筱諭表示，她因相信民進黨為民主打拚，堅持參加黨內初選，卻發現「這個社會太可怕」，不知道為何政黨會被新潮流綁架，連一個公平機會都不給她，黑箱作業，大家對政黨都很失望，鼓勵她一定要參選到底。此時聲音雖然一度受到干擾，她繼續闡述7大政見，包括老人免健保費、廢除一例一休、停止水利會官派、特赦陳水扁、幼兒教育納入國家義務教育、青年創業免稅、農漁產業競爭力升級等。

陳筱諭說，她不了解國、民兩黨的操弄，一個28歲的年輕人一路受到不公平打壓，甚至攻擊她的父母，她雖然很憤怒，但也有很多長輩鼓勵她，給她勇氣、希望，讓她每天用笑容面對鄉親。國、民兩黨為了明年總統大選，把第2選區當成戰場，「我們不是別人的兵，不能被當成盤子操弄」，3個多月來學到一句「真實的聲音勝過千言萬語」，在地人要勇敢喊出真正的聲音，被兩黨操弄的台灣沒有進步，不敢發聲才是害了這個國家的人，人民才是這個國家的主人，現在是勇敢站出來反對的時刻。

她表示自己無黨無派像白紙，有空間讓大家講出自己的心聲，好的要堅持到底，不好的為大家發聲，最後並高唱五月天「勇敢」的一段，表示自己非常勇敢，希望選民也為她勇敢。

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