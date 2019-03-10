阿扁錄影挺郭國文 陳筱諭不死心：理解為難與無奈

無黨籍立委候選人陳筱諭青年助選團行動競選總部今日在佳里子龍廟前亮相，以32尺板車改裝而成。（記者王涵平攝）

無黨籍立委候選人陳筱諭青年助選團行動競選總部今日在佳里子龍廟前亮相，以32尺板車改裝而成。（記者王涵平攝）

2019-03-10 17:50

［記者王涵平／台南報導］無黨籍立委候選人陳筱諭今成立行動競選總部，將狂掃選區拜票，針對阿扁前總統錄影挺民進黨候選人郭國文，陳筱諭表示，「平時都沒人關心阿扁總統」，「新潮流利用阿扁」，她可以體會「阿扁總統的為難與無奈」。

選戰最後一週，陳筱諭青年助選團行動競選總部今日下午在佳里子龍廟前亮相，以32尺板車改裝而成，誓師後車隊前往善化、新市、新化等地掃街，晚間有新化區的里長陪同徒步掃街。

針對阿扁前總統以錄影方式在郭國文造勢大會現身力挺，綠營也提出特赦阿扁前總統；陳筱諭今天說，新潮流到選舉時才找阿扁總統，而阿扁總統的自由、陳致中的政治前途都掌握在新潮流手中，阿扁總統此時可以說出自己的內心話嗎？不會被綁架？順著民進黨的意思嗎？

陳筱諭痛批，她與母親、麻豆鄉親長期關心阿扁總統，阿扁總統與扁媽一直期待民進黨執政後可以放出來，因此與母親喊出特赦阿扁總統，而即使民進黨去探視阿扁總統，也從未說出特赦，只有基於感情，自己可以勇敢喊出特赦阿扁總統。

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