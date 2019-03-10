阿扁錄影挺郭國文 陳筱諭不死心：理解為難與無奈

2019-03-10 17:50

［記者王涵平／台南報導］無黨籍立委候選人陳筱諭今成立行動競選總部，將狂掃選區拜票，針對阿扁前總統錄影挺民進黨候選人郭國文，陳筱諭表示，「平時都沒人關心阿扁總統」，「新潮流利用阿扁」，她可以體會「阿扁總統的為難與無奈」。

選戰最後一週，陳筱諭青年助選團行動競選總部今日下午在佳里子龍廟前亮相，以32尺板車改裝而成，誓師後車隊前往善化、新市、新化等地掃街，晚間有新化區的里長陪同徒步掃街。

針對阿扁前總統以錄影方式在郭國文造勢大會現身力挺，綠營也提出特赦阿扁前總統；陳筱諭今天說，新潮流到選舉時才找阿扁總統，而阿扁總統的自由、陳致中的政治前途都掌握在新潮流手中，阿扁總統此時可以說出自己的內心話嗎？不會被綁架？順著民進黨的意思嗎？

陳筱諭痛批，她與母親、麻豆鄉親長期關心阿扁總統，阿扁總統與扁媽一直期待民進黨執政後可以放出來，因此與母親喊出特赦阿扁總統，而即使民進黨去探視阿扁總統，也從未說出特赦，只有基於感情，自己可以勇敢喊出特赦阿扁總統。

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