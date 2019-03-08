批郭國文探望阿扁騙票！陳筱諭：只有我當選 特赦才能成真

2019-03-08 23:30

〔記者楊金城／台南報導〕台南市第二選區立委補選民進黨候選人郭國文探望前總統陳水扁，表達關心和請益；對此，選戰中大打阿扁牌、跟扁家很好的無黨籍候選人陳筱諭今天說，能體會阿扁父子處境，請民進黨明確訂出特赦阿扁時間，否則就是操弄選舉、欺騙選民！

郭國文在臉書貼文說：「基本人權，是普世價值，跟您喜不喜歡這個人無關，就像言論自由，就算彼此觀點不同，但仍需捍衛他人說話的權利」。他也提到，2012年更為阿扁總統的醫療人權走上街頭，這麼多年來，他從未中止對阿扁總統、扁媽的關心，即便和社會上大部分的輿論風向不符，但捍衛他所堅信的普世價值，沒有改變；他去探視阿扁，是關心探視，也是請益，請大家一起為台灣社會的和諧和包容共同努力。

陳筱諭則說，郭國文在台南市長黃偉哲陪同下，遠赴高雄探望阿扁總統尋求支持，顯見民進黨選情已幾近崩盤，她能體會阿扁父子處境，受制於民進黨黨紀約束，難以表達自由意見，不得不對外公開支持黨部所提人選。

陳筱諭說，她打出「特赦阿扁總統」口號，就是要向社會釋出，阿扁總統雖保外就醫在居家療養，實則仍處於遭幽禁而無任何言論自由的無形囚籠中。只有執政的民進黨總統有特赦的權力，但一直沒有動作。

陳筱諭說，政治不外乎人情義理，他們家人都能體諒阿扁總統父子的處境與為難。但是請民進黨政府明確訂出特赦阿扁時間，否則釋出郭國文探望阿扁訊息，可謂是騙票招數，不無操弄選舉，帶頭操作棄保之嫌。

陳筱諭重申，儘管選情演變致如此不堪，但她仍堅持特赦阿扁總統，也深信阿扁總統是身不由己，請支持者堅定信心，只有陳筱諭當選，特赦阿扁才能成真。

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