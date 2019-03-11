貓熊若命名「一邊、一國」 陳致中︰北京可接受嗎？

2019-03-11 14:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員陳致中今彙整4個理由，認為高雄市應拒絕中國贈送貓熊，他也提及阿扁在台北市長任內拒絕團團圓圓，主要是考量被統戰因素，中國一貫伎倆就是把政治目的植入一般交流，不然把貓熊命名一邊、一國，看北京能否接受？

陳致中拒絕貓熊的4個理由：

1.北市動物園養貓熊年花台幣3000萬（還不含建貓熊館的3億1000萬是由財團認養），而高雄市壽山動物園全年業務費才3200萬元，請問要怎麼養？

2.扁政府時代拒絕團團圓圓是考量被統戰因素，馬政府上台才開放。中國一貫技倆就是把政治前提、政治目的植入一般性交流，台灣豈可不慎？不然我們把兩隻貓熊命名「一邊」跟「一國」，這樣北京接受嗎？

3.根據台灣比照執行的華盛頓公約規定，瀕危動物貓熊的輸出入應以國對國的許可證進行，如果中國故意以國內貿易模式，這是矮化我們國家主權。

4.有句俗話說：不用錢的尚貴！中國送貓熊絕對不是你儂我儂或兩岸一家親，連行之有年的WHO疫苗會議都出手打壓了，還講什麼團團圓圓的噁心話呢？有誠意的話，請先撤飛彈、終止國際空間打壓、並收回習五條吧！

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