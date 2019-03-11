台南見85大樓被指挺謝龍介 作者：阿娘喂這樣也能造神

2019-03-11 12:25

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海市蜃樓？高雄85大樓 台南竟然清晰可見

〔即時新聞／綜合報導〕《自由電子報》昨報導，台灣公民自主發電行動聯盟常務理事邱春華表示台南空氣好，上午從東區自家大樓向南望去，可見高雄85大樓，邱將這一幕拍下上網後獲讚彷彿「海市蜃樓」。《中時電子報》也引述本報部分內容，並扯韓流發威、挺國民黨候選人謝龍介。臉書粉專「只是堵藍」今貼出本報新聞連結，呼籲「這才是真實的報導」，以及邱的臉書回應截圖。

根據「只是堵藍」的貼文可見，邱在臉書上開宗明義提到，「阿娘喂～這樣也能拿來造神用！？」並直言「中時這標題也太偏離主題了！！！（嚴正抗議）」、「內文還用他報的，真是身心超不輸湖感」。

邱的文中提及，明明是單純空污指標觀察，「也能搞政治」，並指該文會留著讓大家看，「無所不用其極的統媒模式，想要操弄台灣整體錯亂的局勢」，同時感嘆「大家不得不慎啊」，最後還在文末附上自由「忠實」報導原文網址。

網友在「只是堵藍」貼文下方留言，「把台灣人當成民智未開的山頂洞人喔」、「搞不清台灣是民主國家還是神權國家了」、「 現代千里眼？」

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