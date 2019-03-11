台南見到高雄85大樓 這媒體竟能拗成韓流發威、挺謝龍介！

2019-03-11 10:33

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海市蜃樓？高雄85大樓 台南竟然清晰可見

〔即時新聞／綜合報導〕《自由電子報》昨報導，台灣公民自主發電行動聯盟常務理事邱春華表示，昨台南空氣很好，上午從位於東區的住家大樓向南望去，可見相距4、50公里遠的高雄85大樓，拍下照片上網後網友讚嘆宛若「海市蜃樓」。《中時電子報》昨晚引述本報部分報導內容，竟還能扯入韓流發威、挺國民黨候選人謝龍介，引發議論。臉書粉專「打馬悍將粉絲團」則截圖貼文直呼，又開始「造神」了！

《中時電子報》10日23時43分貼出一篇以〈海市蜃樓？網：高雄85大樓竟出現台南挺謝龍介〉為題的新聞，文中改寫本報報導，稱台南居然也看得到高雄85大樓，接著拗成網友見到這一幕，「搞笑聯想到台南第2選區立委補選激戰下，韓流仍持續發威，高雄85大樓也被發現出現在台南，挺國民黨候選人謝龍介」。網友紛紛在下方留言，「87報導，不能再高了」、「韓國瑜一統中國，取代習近平」、「扯鈴喔」、「這則新聞的重點為何？」「記者如果轉行當奇幻小說家或許更好，各種光怪陸離，飛天鑽地，隨心所欲」...

「打馬悍將粉絲團」也將該篇新聞畫面截圖分享，並貼文指「中時造神完韓國瑜，現在開始造神謝龍介了，原來大樓，也會移動去支持國民黨...」。網友調侃「每天都有新笑話」、「是看到鬼了嗎」、「病得不輕」、「怎不解釋成85大樓比中指反對謝龍介？」「誰可以扶我一把，我快昏倒了」、「85大樓跟謝龍介有什麼關係」、「世界奇觀」。

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