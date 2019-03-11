批謝龍介為選舉操作滯銷 賴清德憂麻豆文旦因此敗市

2019-03-11 10:38

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南第2選區立委補選戰況激烈，前行政院長賴清德今天抨擊國民黨候選人謝龍介為了選舉，刻意抹黑農產品滯銷，上演簽約賣柚子的戲碼，他表示，其實正宗麻豆文旦市場行情很好，擔心如此操作，恐會造成敗市。

賴清德今天早上陪同民進黨立委候選人郭國文在玉井與楠西掃街、拜票時，針對農產品的推廣議題，批評謝龍介為了選舉，扭曲事實，刻意抹煞市政府的過去努力，混淆視聽。

賴清德表示，他剛接任市長時，台南農業總產值約420億元，經過8年的努力，已逾600億元，從原縣長陳唐山、蘇煥智到他，大家全力行銷，成績有目共睹，絕非任何人信口開河，用錯誤數字誤導視聽可以改變的事實。

賴清德質疑謝龍介媒合簽約賣麻豆文旦的通路商，成立迄今不到2個月，為了選舉而籌設的公司，沒有實質績效可參考，負責人又是兩馬協會理事長，政治目的不言可喻。

賴清德說，更重要的是簽約交易，1台斤才30元，遠低於市場行情，原本麻豆文旦賣得很好，他擔心在滯銷的選舉操弄下，恐嚴重打擊價格，對農民情何以堪。

賴清德推崇郭國文是做實事的人，不會空口說白話，希望鄉親力挺，讓他有機會為民眾服務，推展地方建設，帶動台南發展。

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