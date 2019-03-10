男子蛋洗藍綠立委候選人 南市警：加強情資、警力巡邏

2019-03-10 13:32

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名蔡姓男子因不滿藍綠政治惡鬥，24小時內先後「蛋洗」藍綠2候選人造勢活動、競選總部，今稍早以3萬元交保，但蔡男昨遭逮後已表明對兩黨的厭惡，在選情緊張的情況下，今凌晨卻能再犯得逞，台南市警察局表示，會加強各候選人造勢場合、競選總部的警力巡邏。

蔡男昨在國民黨候選人謝龍介的造勢場合上，手持雞蛋趁亂往舞台上砸，隨即遭警方及群眾壓制。蔡男偵訊時，曾表明因不滿藍綠惡鬥的政治現況，才砸雞蛋發洩情緒，警方訊後釋回，孰料，蔡男今晨再度「蛋洗」民進黨候選人郭國文競選總部得逞，犯案後自行前往派出所自首。

此次，台南立委補選狀況不少，日前謝龍介服務處才發生選民為表達不滿情緒，昏倒在宣傳車上，如今又有民眾不滿藍綠政治現況，24小時內接連在造勢場合、競選總部及市議員服務處丟擲雞蛋及噴漆，不僅讓選情越發緊繃，間接造成社會大眾的不安。

南市警局表示，選舉期間各候選人住所、競選總部及服務處等都有安排巡邏警力，且每2個小時都有3梯次以上警力密集查察，面對投票日剩下不到一週，會再加強各選區內的治安維護、情資掌握，避免暴力衝突事件再度發生，同時呼籲民眾要理性自制維護選舉公平正義。

蔡男因個人意識形態問題，多次在選舉期間前往造勢場合、競選總部、議員服務處，進行丟擲雞蛋及噴漆動作，意圖使人當選或不當選致影響選舉公平性，善化警分局依違反公職人員選舉罷免法，移請台南地檢署偵辦，稍早以3萬元交保。

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