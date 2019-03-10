不滿藍綠男子昨鬧場謝龍介場子 今噴漆、蛋洗郭國文競總

2019-03-10 09:44

〔記者萬于甄／台南報導〕台南立委補選選情益發緊張，距離投票日剩下6天，各陣營把握最後黃金週拉抬聲勢，但今晨卻傳出民進黨候選人郭國文競選總部遭「蛋洗、噴漆」，犯案者為昨在國民黨候選人謝龍介競選活動時，不滿藍綠的32歲蔡姓男子，其一早前往善化分局自首，警方目前也著手調查。

該名蔡姓男子今凌晨近2點時，在臉書粉絲專頁《灰色起義陣線》開起直播，先前往民進黨市議員林志展位在善化的服務處，噴上「藍綠退散，政客滾蛋」後，開始砸雞蛋，過程中，不時提到自己「討厭民進黨」；砸完隨後前往立委候選人郭國文競選總部。

蔡男在郭國文競選總部則寫下「灰色起義，藍綠退散」，雖天空一度下雨，但其依舊拿起雞蛋往郭國文競選總部狂砸，過程約莫5分鐘不到，蔡男砸完趕緊快閃離去，前往善化分局自首，警方目前正對蔡男製作筆錄，釐清案情。

蔡男昨也曾在國民黨候選人謝龍介競選活動上，趁亂往舞台丟雞蛋，隨即遭警方壓制，佳里警分局製作筆錄後，將他釋回，並依違社會秩序維護法裁罰，今晨再度犯案，郭國文競選總部輔選志工今早看見總部一片狼藉，相當驚訝，但競選活動並未受影響。

由於事發在深夜幸無人員傷亡，郭國文表示，尊重不同主張的言論，是民進黨長期主張與捍衛的民主價值，但反對使用暴力或毀損的方式，來進行所謂「宣揚理念」的行為，這已非言論自由的真諦。

對於不僅自己的總部遭到破壞，市議員林志展總部也遭牽連，郭國文則表示相當遺憾。（10:25更新）

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