關鍵席次 牽動明年大選氣勢

2019-03-11

記者萬于甄、唐在馨／特稿

台南立委第二選區原本被視為綠營鐵票倉，本屆立委選舉民進黨更拿下超過百分之七十六得票率，是全國得票最高的選區；但這次補選徵召的郭國文因面臨脫黨參選的陳筱諭分票壓力，又有國民黨謝龍介二次請來韓國瑜助選，想要在台南吹起「韓流」的威脅，如同前行政院長賴清德所言，能否拿下這一席，不但攸關民進黨能否喘過這一口氣，更會直接牽動接下來二○二○的總統及立委選舉氣勢。

台南政壇人士分析，台南第二選區選民數約廿四萬五千人，若補選投票率三成五，當選門檻應落在三萬五千票左右，但關鍵在投票率，投票率的高低會牽動當選門檻的變動；而脫黨參選的陳筱諭到底能拿多少票，也會影響結果。至於口口聲聲標榜會行銷農產品，但卻被其他兩個陣營質疑是「紅色訂單」的謝龍介，最後得票能否高於過去國民黨的基本盤，也會影響選舉結果。

也因為如此，連日來府院黨總動員，不僅總統蔡英文、總統府秘書長陳菊、黨主席卓榮泰、立法院長蘇嘉全紛紛南下力挺，前行政院長賴清德更是以前台南市長的淵源，一連十五天風雨無阻陪同郭國文掃街，賴清德並喊出台南這一席立委一定要保住，才能面對二○二○總統大選，中國可能的威脅。

而在「三腳督」的情況下，為了把脫黨的陳筱諭票數壓到最低，前總統陳水扁也親自錄影片相挺，能否有效壓制選舉以來一直打出「阿扁牌」的陳筱諭選票？最後衝刺期相當關鍵。

至於謝龍介藉由韓國瑜加持，想以空戰的方式拿下這一席立委補選席次；政壇人士分析，雖然看來聲勢強大，但不可否認藍營在第二選區長期缺乏人才培養與經營，光是仰賴「韓流」效應能否有足夠威力撼動民進黨的鐵票區，仍值得觀察。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/