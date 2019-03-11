養2貓熊花費驚人 只是堵藍：可供7千學生免費營養午餐

2019-03-11 08:53

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市府觀光局長潘恆旭證實中國2隻貓熊「融融、雄雄」將送壽山動物園養，引發網友熱議，「只是堵藍」粉團小編po文，算出養貓熊一年，約可讓7000名國中小學生吃一年份營養午餐；壽山動物園管理中心主任莊絢智表示，餵養照料一對貓熊1年約需3000萬元，金額更逼近壽山動物園「整年」的業務支出，不包括打造養貓熊環境的經費。

「只是堵藍」以一對貓熊一年需花費6757萬元，計算折合可以免費提供7000名國中小學生營養午餐，雖與莊主任的估計差一倍，但網友認為至少可免費提供7000名學生免費吃一學期營養午餐，更何況打造貓熊的舒適環境，還要另花多少錢？讓貓熊「台漂」離鄉背景，對牠們好嗎？有網友呼籲：「為何不花在照顧本土快消失的動物保育上」。

網友紛紛留言酸高雄市長韓國瑜「花的錢又不是自己的」、「養在他的貴族學校內啦」、「喊窮喊假的」、「請代言人=0元、養熊貓=6000元」、「可以請鄧紫棋好幾次」、「同意，前提是高雄市政府不用出錢」、「吵軍購3900億可以輔助多少家庭，然後一年花6700萬養貓熊就沒人講話」、「高雄選的，自找」。

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