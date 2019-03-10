潘恆旭回嗆正妹「看到妳也吐了」 韓國瑜：優秀的局長

2019-03-10 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕先前才在臉書和網友筆戰，回嗆「罷免我啊！4年後」的高雄市觀光局長潘恆旭，昨天又在議員的臉書，對一名批評他的正妹網友回嗆「我看到妳也吐了」，被其他網友狂酸「哇 好大的官威」、「來看局長7pu pu」。對此，「老闆」市長韓國瑜為潘緩頰，並力挺他「是一個很優秀的局長」。

潘恆旭昨（10日）在民進黨議員黃文益臉書與網友掀筆戰，1名正妹網友先是留言指潘「從眼神感覺他心術不正，鬼頭鬼腦的，看到他只想轉台」，未料潘親自回嗆「我看到妳也吐了」、「我老闆都不囉嗦了！你在喊什麼？」接著黃文益回覆「局長～您的回覆令我再次對您刮目相看了...」結果潘恆旭秒回「以彼之道還以彼身，金庸教我的」。

綜合媒體報導，針對潘恆旭又在臉書與網友筆戰，「老闆」韓國瑜今天接受媒體聯訪時不但不生氣，還力挺的說，「其實觀光局長潘局長，嚴格來講是一個很優秀的局長，每天馬不停蹄的，就連過年年假也都犧牲掉了，就是為了拼高雄的觀光」。

但韓國瑜也說，潘恆旭可能想駁斥網友一些酸言酸語，會再跟潘講一下「現在公務系統還是以全力衝觀光為最主要的工作。」

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