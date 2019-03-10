中國給熊貓要回送什麼？ 樂團諷：這2隻拿去甭還了

2019-03-10 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕外傳中國重慶市台聯會長許沛提出贈送貓熊建議，希望重慶動物園與壽山動物園能密切交流，高市觀光局長潘恆旭也證實，將成立貓熊小組；知名樂團拷秋勤對此表示，台灣願回敬「一條蛞蝓（韓國瑜）跟一隻潘仔野狼（潘恆旭）」。

韓國瑜預計月底將前往中國大陸、及港澳交流訪問，消息指出中國重慶市台聯會長的許沛說：「人要交流，動物也要交流。」高雄有壽山動物園，這方面可跟重慶對接。針對此事，潘恆旭今早在臉書證實將成立貓熊小組，準備完整的歡迎計畫，並說一對公母貓熊「雄雄」和「融融」要來高雄了！

樂團拷秋勤對此在臉書上嘲諷，「為了兩岸的友好，我們台灣願意回送你們一條蛞蝓跟一隻潘仔野狼，然後就不用還了」，不用歸還的原因是「因為也不是很重要」，若中國能連帶接收「一些中華高雄9.2百萬水腦」，台灣民眾會對此「感激不盡，沒齒難忘」。

網友們認為貼文酸度爆表，紛紛留言表示「送給韓國瑜，不是送給高雄市，那可以禁止進口」、「每年要給兩千多萬的權利金跟伙食費」、「林北比較愛台灣黑熊，完全不想要熊貓」、「熊貓根本養不起，這個垃圾，一定又要中央出錢幫他們養了」、「該不會又要熊貓免費代言，到時候不給食物吃吧？」。

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