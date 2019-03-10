藍營選將紛搶攻 中正萬華、大安立委選區搶翻天

2019-03-10 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕立委選舉將在明年初進行，國民黨目前擬延續2018勝選氣勢，現任非國民黨立委選區都有現任市議員躍躍欲試，其中就屬「中正萬華」最為激烈，而藍營優勢選區大安區同樣呈現多人競爭狀態。

根據《風傳媒》報導，時代力量林昶佐所在的中正萬華選區擁有許多藍營選將「磨刀霍霍」，現任議員鍾小平、應曉薇、郭昭巖都有意參選，現任不分區藍委許毓仁、前立委孫大千也有意角逐中正萬華立委。至於在2016被林昶佐擊敗的前立委林郁方是否參選，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，林郁方目前還沒有排除參選可能。

而在國民黨現任選區中，李彥秀、蔣萬安目前未出現黨內對手；費鴻泰所在的信義南松山選區，則有現任議員王鴻薇挑戰；賴士葆所在的文山、中正區10里，傳出前立委周守訓、現任議員徐弘庭有意投入。

另外，藍營優勢選區大安區的區域立委蔣乃辛確定不連任，使得該選區有意參選的藍營選將人數爆增，除了現任議員王欣儀外，現任不分區立委林奕華、現任國民黨發言人歐陽龍、前外交官介文汲等人都有意參選。

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