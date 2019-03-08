王欣儀宣布選立委 籲黨中央徵召韓國瑜

2019-03-08 11:19

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市大安、文山區議員王欣儀今天上午宣布，盼接棒國民黨立委蔣乃辛，參選2020大安區立委，找來40多名里長助陣，不僅搶搭韓流議題，現場小唱《夜襲》、贈送土包子。王欣儀更呼籲國民黨中央，徵召高雄市長韓國瑜競選2020總統大位。

隨著國民黨立委蔣乃辛去年底宣布不再連任後。王欣儀今表示，蔣乃辛過去近10年在大安區的地方服務都在和她合作，而她已參選5屆大安區議員，最了解地方民意需要，而她是軍公教家庭出身的單親媽媽、女性從政者，因此選在38婦女節這天宣布參選大安區立委。

王欣儀還說，2020的總統大選是關鍵、背水一戰，只能贏不能輸，在這種情況下，必須提出真正最有把握打敗台北市長柯文哲、推翻民進黨的人選，所以她要呼籲國民黨中央，徵召韓國瑜參選總統。

王欣儀主張，國民黨已經沒有內耗的本錢，這時沒有其他的考量，不能讓外界有操作多個「太陽」之爭的空間，韓國瑜即便正在用生命拚經濟，但若最後沒有中央政府的配合，最後也只會變成曇花一現的犧牲品而已。

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