遭爆授意王浩宇攻擊藍議員 桃市府發聲明駁斥

2019-03-09 22:07

［記者許倬勛／桃園報導］綠黨桃園市議員王浩宇近日狂批韓國瑜，昨自爆藍營曾想挖角他擔任新媒體主任、承諾給不分區立委當；對此國民黨籍桃園市議員黃敬平今拍攝影片諷刺，「找他（王浩宇）當立委？聽他在『吧噗啦』」，更爆料去年底喧囂一時的桃園市議員舒翠玲拍桌影片，正是鄭文燦提供給王浩宇的。

黃敬平批王浩宇整天只看高雄、不看桃園，要不要在中壢選立委都表現得扭扭捏捏、毫無魄力，頻說「再評估、再評估」，究竟要讓對手和民眾等多久？

黃敬平指王浩宇身為綠黨黨員，卻與民進黨「過從甚密」，在議會時有人聽王親口說過：「民進黨中央多次找我擔任黨中央發言人，但前提是須入黨。」

由王浩宇管理的臉書專頁「我是中壢人」，去年選舉前曾公開一段舒翠玲飆罵公務員影片，黃敬平表示，王曾私底下向數名議員表示，影片與資料都是由鄭文燦提供，讓他利用粉絲專頁、下廣告，充當打手去修理那些不聽話的議員。

稍早桃園市政府新聞處也嚴正聲明，強調網路流傳的影片非市長鄭文燦提供，也無授意他打擊其他議員，新聞處長詹賀舜說，籲切勿抹黑混淆視聽，請外界無需做過度的臆測與不實指控。

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