國台網總經理澄清沒中資 提告王浩宇「告到死」

2019-03-09 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇日前爆料高雄市長韓國瑜在任職北農總經理期間，曾與果菜公司「國台網」進行餐敘，被懷疑是接待中國相關人士。國台網總經理王惠群澄清，他們完全沒有中資，員工也沒有中國人，並至台北地檢署按鈴控告王浩宇涉嫌加重誹謗，他氣憤表示，「要給他告到死，要給他賠到傾家蕩產」。

國台網在官網上自稱是台北中央市場（果菜公司）在中國的獨家授權代表，由台北中央市場通往北京中央市場最正規的唯一渠道。負責輸出台灣安全農產品，同時將台灣上百人的成熟農技專家及數十年農業科研帶到中國落地，將技術傳遞、倍增兩岸農民收入等。甚至在過去參訪簡報裡標榜「台灣溫情，兩岸農業一家親！」

過去參訪介紹裡，可以發現2015年至2016年10月間，北京菜籃子集團、中國生命科學會、中電華通通信有限公司及北京觀光休閒農業行業協會都曾赴台參訪，由國台網及北農、農漁會聯合資訊中心接待。

參訪簡報內含時任北農總經理韓國瑜受贈禮物、開會及聚餐的照片數幀。參訪團也曾至桃園與時任市長鄭文燦合影，或於國民黨高雄市黨部舉行農業交流座談會等。

王浩宇提出的照片來源都是國台網過去的活動紀錄，綜合媒體報導，他指這個組織是利用農產品交易方式來進行統戰，會要求合作對象承認九二共識，過去桃園市長鄭文燦也被找上，但鄭無法接受九二共識。

對此，國台網總經理王惠群昨日親上火線澄清，他們公司完全就是台灣，沒有中資，員工也沒有中國人，講話也都沒有統戰的意味，「居然說我們是統戰，很可惡。」他批評王浩宇「就是這種人，想抱民進黨大腿，反而把民進黨的膿都咬出來。」今在律師董德泰的陪同下，至台北地檢署按鈴申告。

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