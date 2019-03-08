面對國際局勢變化 蔡英文：口號救不了台灣

2019-03-08 19:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南億載會今（8）日晚舉行新、卸任會長交接典禮，總統蔡英文蒞臨會場致詞勉勵之外，她也表示，面臨國際情勢的變化挑戰，口號救不了台灣，能夠把問題解決才是正本，希望企業界能夠支持願意做事的執政團隊，政府與民間團結合作迎向新挑戰。

蔡英文表示，政府透過修法來解決各項的問題，大力改革過去政府長久以來不敢做的事情，成效需要一段時間才能清楚的呈現，就如同企業界在面臨國際巨變與競爭壓力，深知風險也很願意努力轉型提升，所以她盼望企業界能夠支持願意做事的執政團隊，口號救不了台灣，能夠把問題解決才是正本。

蔡英文也表示，歡迎台商回台投資，政府準備好了，已研議各項方案，解決投資困難，今年1月啓動以來已審核10家重大投資案，金額高達300億元，創造3000多個工作就業機會。

台南億載會會員目前有75位，包含大台南地區上市櫃、準上市櫃企業老闆及專業領域人士，身價及相關產業總資本「閃亮亮」。

新任會長張祐銘表示，今日與會的億載會成員之外，還有古都會丶磬石會等外縣市友會，公司產業總值幾近GDP10％，而億載會成立目的就是團結合作， 因此有人會問國際情勢轉變，台灣出路在哪裡？即是億載會共同努力方向，希望透過這聯誼機制、集思廣益，探索解決方案，「花若盛開、蝴蝶自來」，唯有自我提升向上，不論局勢如何變化都能因應。

這場盛會，包括立法院長蘇嘉全丶台南市長黃偉哲丶商研院董事長許添財丶南市議長郭信良等各界工商政要都到場致意，可說是冠蓋雲集。

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