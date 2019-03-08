小英盼安保對話 日本政府今回應將「適切應對」

2019-03-08 18:09

〔駐日特派員林翠儀／東京八日報導〕蔡英文總統接受日本產經新聞專訪首次表態希望與日本政府安保對話，日本政府發言人菅義偉與外務大臣河野太郎八日分別在例行記者會上對此做出回應，兩人均表示將會以維持雙方非政府間實務關係的立場予以適當妥切地應對。菅義偉還強調，希望與台灣繼續持續友好關係，兩人均未使用「不考慮」或「沒有考慮」的明確字眼，為未來日台關係進一步發展的可能性留下空間。

菅義偉是在今天下午的例行記者會上對於產經記者的提問做出答覆。菅義偉表示，日本根據一九七二年的日中共同聲明，與台灣之間維持非政府間的實務關係，這是日本政府的立場。對於蔡英文總統的表態，菅義偉也指出，他已知道這項發言，但不管如何站在政府的立場上，現在能說的就是基於既有立場適當妥切地應對。

記者再追問蔡總統在專訪中，對於日本的支援，也對安倍首相表示感謝之意，未來雙方的友好關係仍會持續下去嗎？菅義偉表示，他認為雙方持續友好關係是當然之事。

外相河野在例行記者會上也一樣面對產經記者的詢問，產經記者指出，台灣蔡英文總統和外交部均正式表態，希望日台進行安保對話，日本政府會如何接受，河野的答案與菅義偉口徑一致，僅表示，會依目前日本政府的立場進行適當妥切的應對。

中國和台灣部分媒體，日前引用日本外務省國際報導官室的匿名答覆報導，日本「不考慮」、「沒有考慮」與台灣安保對話，「打臉小英」。但今天包括日本政府發言人和外相均未使用「不考慮」或「沒有考慮」的字眼。國際報導官室人員也指出，「不考慮」或「沒有考慮」的答覆都是過去式了，一切以今天大臣的答覆為準。

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